Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Einbrecher wird überrascht und flüchtet - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Dienstag geriet ein Audi in den Fokus eines Einbrechers. Um 18:10 Uhr verschaffte sich der Unbekannte in der Lissy-Rieke-Straße gewaltsam Zutritt zu dem PKW. Womit der Einbrecher nicht rechnete: Der Eigentümer befand sich in der Nähe und sprach den Täter verwundert an, als dieser in seinem PKW auf dem Beifahrersitz saß. Der Täter war so perplex, dass er auf der Stelle das Fahrzeug verließ und ohne Diebesgut unerkannt flüchtete. Der 36-jährige Osnabrücker rief daraufhin die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 0541/327 2115

