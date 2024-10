Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Einbruch in Werkstatt - Werkzeug geklaut - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in eine Werkstatt in Alfhausen ein. Die Täter verschafften sich zwischen 17 Uhr und 08 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Bersenbrücker Straße, welches sich in der Nähe des Waller Heuwegs befindet, und durchwühlten es im Anschluss. Die Täter flohen mit Werkzeug in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05464/968560 (tagsüber) oder 05439/9690 (außerhalb der Geschäftszeiten)

