Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannte klauen Werkzeug aus PKW - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelang ein Auto in der Masurenstraße in den Fokus von Einbrechern. Zwischen 20 Uhr und 06:30 Uhr schlugen Unbekannte die Scheiben des am Fahrbahnrand geparkten Mercedes ein und klauten elektrisches Werkzeug. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 0541/ 327 2215

