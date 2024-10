Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Polizei sucht Zeugen nach Handtaschenraub am Charlottensee - Täter flüchtete mit Mountainbike

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen wurde ein 69-jähriger Spaziergänger am Charlottensee Opfer eines Raubüberfalls. Der Vorfall ereignete sich gegen 8:30 Uhr, als der Mann auf einem Fußweg unterhalb des Schlosses unterwegs war. In der Nähe einer Cocktailbar näherte sich ein Radfahrer von hinten und entriss dem Fußgänger eine braune Aktentasche. Anschließend flüchtete der Täter auf einem älteren, hellen Mountainbike in Richtung der nahegelegenen Volksbank. Die Polizei aus Georgsmarienhütte geht davon aus, dass der Täter ortskundig ist, und bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem geben können, sich zu melden.

Beschreibung des Täters:

- Trug einen schwarzen Hoodie mit aufgesetzter Kapuze - Schwarze Jogginghose mit weißen Applikationen am Unterschenkel - Fuhr ein älteres, helles Mountainbike

Hinweise werden unter der Tel. 05401/83160 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell