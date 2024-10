Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Holzhütte im Friedensgarten abgebrannt - Polizei ermittelt in alle Richtungen

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, erreichte die Leistelle der Anruf eines 55-jährigen Osnabrückers. Der Zeuge hatte zuvor im Friedensgarten am Haster Weg zufällig den Brand einer Holzhütte festgestellt. Umgehend machten sich Kräfte der Feuerwehr auf den Weg und stellten fest, dass die Hütte bereits in Vollbrand geraten war. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich, das Feuer zu löschen. Die Polizei nahm noch während der Löschmaßnahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach derzeitigem Stand kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittler suchen daher Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen oder verdächtigen Personen im Bereich der Parkanlage am Haster Weg geben können. Hinweise werden unter 0541/327-3103 oder -2115 entgegengenommen. Es ist ein Sachschaden von etwa 3000 Euro entstanden.

