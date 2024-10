Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Malbergen/Alt-Georgsmarienhütte: Polizei warnt vor Trickdieben - Zeugen nach Tatserie gesucht

Die Polizei aus Georgsmarienhütte sucht Zeugen zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus, der sich am späten Freitagmittag (14:30 Uhr) im Ortsteil Malbergen ereignete. Eine bislang unbekannte Frau verschaffte sich unter einem Vorwand Zugang zum Haus einer 85-jährigen Bewohnerin an der Unterbauerschaft und entwendete Schmuck. Die Täterin wird als etwa 50 Jahre alt, kleinwüchsig und mit roten Haaren beschrieben. Sie trug auffällige lilafarbene Leggings. Zeugen bemerkten zur Tatzeit einen dunkel lackierten VW Passat mit polnischem Kennzeichen, der vor dem Haus geparkt war.

Die Polizei vermutet, dass diese Tat möglicherweise im Zusammenhang mit zwei weiteren Vorfällen steht, die sich am Wochenende zuvor ereignet haben. Am Samstag, den 28.09.2024, gegen 13:00 Uhr kam es zu einem versuchten Diebstahl in ein Einfamilienhaus an der Alt-GM-Hütter Sperberhöhe. Eine 84-jährige Bewohnerin traf plötzlich im Haus auf eine unbekannte, rothaarige Frau, die daraufhin das Gebäude sofort verließ. Zeugen sahen die Täterin in einem dunklen BMW mit Dortmunder Kennzeichen flüchten.

Etwa eine Stunde später, gegen 14:30 Uhr, bemerkte eine 90-jährige Frau bei ihrer Rückkehr zu ihrem Haus an der Malberger Unterbauerschaft eine unbekannte Frau, die gerade das Gebäude verließ. Offenbar hatte die Frau kurz zuvor Schmuck gestohlen und war anschließend zu Fuß in Richtung des Ortsteils Harderberg geflüchtet.

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sich noch nicht gemeldet haben, sich unter der Telefonnummer 05401-83160 zu melden.

