POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Verstöße gegen die Alkoholverbotszone - Polizei leitete Verfahren ein

In der Nacht zum Samstag stellten Osnabrücker Polizeibeamte im Bereich rund um die Johannisstraße und den südlichen Neumarkt über ein Dutzend Verstöße gegen die bestehende Alkoholverbotszone fest. Einige wenige, ortsfremde Betroffene gaben an, nicht über die Regelung Bescheid zu wissen. Ein 25-Jähriger versuchte sich nach der Ansprache der Polizei als besonders witzig darzustellen, indem er demonstrativ aus einer Bierflasche trank und die Beamten fragte, ob er nun ins Gefängnis müsse. Neben einem Ordnungswidrigkeitsverfahren erhielt der Mann ein Informationsschreiben über die Alkohol- und Waffenverbotszone. Ihm droht nun eine Geldbuße in Höhe von mindestens 100 Euro.

Die Verfahren werden zur weiteren Bearbeitung an die Stadt Osnabrück übergeben.

