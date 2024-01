Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Hohenlimburg

Hagen (ots)

Am Freitag, 05.01.2024, kam es um 14.56 Uhr in Hagen-Hohenlimburg an der Einmündung Hohenlimburger Str./Färberstr. zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Verkehrsteilnehmern. Ein 69 - jähriger Hagener befuhr mit seiner Piaggio Ape, einem motorisierten Dreirad, die Hohenlimburger Str. in Richtung Hagen. In Höhe der Färberstr. wollte eine 34 -jährige Hagenerin mit ihrem Ford auf die Hohenlimburger Str. abbiegen. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Kfz. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin sowie die 64 - jährigen Beifahrerin des Fords leicht verletzt. Der Fahrer der Ape wurde schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen Krankenhäusern zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden und diese mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden. Es kam zu Beeinträchtigungen des Individualverkehrs.

