POL-OS: Osnabrück/Weststadt: Zwei Leichtverletzte nach Explosion eines Werkzeug Akkus - Polizei geht von technischem Defekt aus

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, explodierte in einer Wohnung an der Martinistraße der Akku eines Heimwerkzeugs. Der 51-jährige Bewohner reagierte schnell und brachte den rauchenden Akku unvermittelt auf seinen Balkon. Anschließend verließ er gemeinsam mit einer weiteren Person seine Wohnung. Durch die Rauchgase erlitten beide leichte Verletzungen und mussten in einem Rettungswagen behandelt werden. Durch die Osnabrücker Berufsfeuerwehr wurde der Akku gelöscht und die Wohnung gelüftet. Anschließend konnten die Betroffenen wieder in die Wohnung zurückkehren. Die Martinistraße war für die Dauer der Maßnahmen in Richtung stadteinwärts gesperrt.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus und rät:

- Lagern Sie Akkus in einem kühlen, trockenen Raum, der

vor der Sonne geschützt ist.

- Verwenden Sie nur Original-Zubehör und beachten Sie die Herstellerangaben zur Ladung und Lagerung der Akkus.

- Sollte das Gerät nicht mehr richtig laden oder erhitzen, könnte das

Ladegerät defekt sei.

- Bewahren Sie Akkus/Akkuladegeräte wenn möglich in feuerfesten Behältern auf, kontaktieren Sie hierzu den Hersteller.

