Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter begeht Chaosfahrt im verkehrsberuhigten Bereich und flüchtet - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Osnabrück zu einer folgenschweren Verkehrsunfallflucht. Um 03:10 Uhr fuhr ein schwarzer Audi mit polnischen Kennzeichen im Ithweg in Richtung Teutoburger Straße gegen zwei Sperrpfosten und touchierte im Anschluss drei Zaunelemente. Weiterhin kollidierte er mit drei geparkten Autos. Dabei wurden die beiden VW und der Mazda beschädigt. Abschließend wurde ein Straßenschild überfahren. Die Strecke der Verwüstung liegt zwischen dem Spielplatz und der Kreuzung Osningstraße. Der Audi wurde durch den Fahrer am Tatort zurückgelassen. Die Polizei beschlagnahmte den Unfallwagen. Von dem Fahrer sowie möglichen Insassen fehlt jede Spur. Kurz vor den Unfällen kam es zu einem Gespräch zwischen dem Fahrer, dem Beifahrer und einer Anwohnerin aus der Straße Deisterweg. Hintergrund war die laute Musik, die aus dem Fahrzeug schallte. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- dunkle Haare - Bart - geschätztes Alter: 35-40 Jahre - alkoholisiert - spricht gebrochenes Deutsch

Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu den Unfallbeteiligten abgeben können, werden gebeten sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 0541/327 2215 (außerhalb der Geschäftszeiten) oder 0541/327 2590

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell