POL-OS: Belm: Polizeihauptkommissar Markus Bienias: Neuer Leiter der Polizeistation Belm setzt auf langfristige Zusammenarbeit

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Osnabrück zu einer folgenschweren Verkehrsunfallflucht. Um 03:10 Uhr fuhr ein schwarzer Audi mit polnischen Kennzeichen im Ithweg in Richtung Teutoburger Straße gegen zwei Sperrpfosten und touchierte im Anschluss drei Zaunelemente. Weiterhin ...

mehr