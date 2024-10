Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Vergewaltigung einer jungen Frau in Osnabrück - Tatverdächtiger ermittelt, festgenommen und in U-Haft

Osnabrück (ots)

Am 28.09. kam es in der südlichen Innenstadt von Osnabrück zu einer Vergewaltigung. Das Opfer, eine junge Frau aus Melle, verließ um ca. 03:30 Uhr eine Diskothek in der Frankenstraße und ging durch die Innenstadt. In der Kommenderiestraße wurde sie von einem fremden Mann angesprochen, ins Gesicht geschlagen und anschließend auf einer Parkfläche vergewaltigt. Intensive Ermittlungen führten die Polizei nur wenige Tage später zu einem Tatverdächtigen. Bei der gestrigen Durchsuchung der Wohnung konnten die Ermittler Tatbekleidung finden. Der 46-jährige Mann aus Osnabrück wurde daraufhin festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück schickte der Haftrichter ihn in Untersuchungshaft. Seit gestern sitzt der Mann hinter Schloss und Riegel. Die Ermittlungen dauern an.

