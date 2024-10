POL-OS: Wallenhorst: Unfallflucht durch Autofahrer - Radfahrerin verletzt - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in eine Werkstatt in Alfhausen ein. Die Täter verschafften sich zwischen 17 Uhr und 08 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Bersenbrücker Straße, welches sich in der Nähe des Waller Heuwegs befindet, und durchwühlten es im Anschluss. Die Täter flohen mit Werkzeug in unbekannte ...

