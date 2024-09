Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter muss über drei Jahre in Haft

Lörrach (ots)

Da er die, gegen ihn verhängte, Haftstrafe nicht selbständig angetreten hatte, wurde ein 31-Jähriger mit Haftbefehl gesucht. Bei einer Zollkontrolle wurde der Mann nun festgestellt.

Einsatzkräfte des Zoll kontrollierten den 31-Jährigen am Freitagabend in einer S6 bei Lörrach. Der kosovarische Staatsangehörige konnte sich dabei mit einer deutschen Niederlassungserlaubnis ausweisen und gab an, auf dem Weg nach Basel zu sein. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vorliegt. Er war wegen schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden, hatte die Haftstrafe am vorgegebenen Termin jedoch nicht angetreten. Der Gesuchte wurde durch die Einsatzkräfte des Zoll an die Bundespolizei übergeben und durch diese festgenommen. Anschließend wurde der 31-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

