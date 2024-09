Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Nächtliche Sichtung von Personengruppe

Gemeinde Klettgau (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen, denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Personengruppe oder verdächtige Fahrzeuge, aufgefallen sind.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens sucht die Bundespolizei Personen, denen in der Nacht vom 14. auf den 15. September 2024 zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr im Bereich Bühl, Riedern am Sand, Grießen, Geißlingen, Kalter Wangen und L161a eine mindestens fünfköpfige Personengruppe aufgefallen ist. Ebenso von Interesse sind Mitteilungen zu verdächtigen Fahrzeugen, die sich in diesem Zeitraum in dem Bereich aufgehalten haben.

Zeuginnen und Zeugen, denen die Personengruppe oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

