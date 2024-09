Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Stephan Stitzenberger neuer Revierleiter der Polizei in Tuttlingen

Tuttlingen (ots)

Polizeioberrat Stephan Stitzenberger, erfahrener Polizeibeamter mit Wurzeln im Landkreis, hat am 01.09.2024 offiziell das Amt des Revierleiters der Polizei in Tuttlingen übernommen. Er bringt nicht nur jahrelange Erfahrung aus seiner bisherigen Tätigkeit als Revierleiter in Überlingen mit, sondern auch eine tiefe Verbundenheit zur Region.

Stitzenberger ist kein Unbekannter: Aufgewachsen im Landkreis Tuttlingen, kennt der 39-jährige Spaichinger Familienvater die lokalen Gegebenheiten und Herausforderungen aus erster Hand, zumal er in der Vergangenheit selbst in Tuttlingen auf Streife war. Er wurde 2004 in den Polizeidienst eingestellt und stieg nach Stationen bei der Bereitschafts- und Autobahnpolizei 2014 in den gehobenen Dienst auf, wo er zunächst im Streifendienst des Polizeireviers Tuttlingen eingesetzt war. Nach weiteren Stationen, unter anderem beim Führungs- und Einsatzstab sowie beim Innenministerium, stieg Stitzenberger 2020 in den höheren Dienst auf und leitete die vergangenen vier Jahre das Polizeirevier Überlingen.

Mit seinem Amtsantritt folgt er auf Polizeioberrat Matthias Wörner, welcher seit Frühjahr 2024 Dozent an der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen ist. Als dessen Nachfolger plant Stitzenberger, bewährte Strukturen fortzuführen, gleichzeitig aber auch neue Impulse für eine moderne Polizeiarbeit zu setzen. Wichtig ist ihm die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Institutionen: "Sicherheit geht nur im Verbund mit unseren Partnern der Stadtverwaltungen und den dazugehörigen Gemeinden", hob er in diesem Zusammenhang hervor. Zuständig ist das Polizeirevier Tuttlingen für über zehn Gemeinden mit rund 70.000 Menschen auf 500 Quadratkilometern.

Besonders seine bodenständige Arbeitsweise zeichnet ihn aus. "Es ist mir ein Anliegen, weiterhin nah an den Menschen zu arbeiten und mit meinem Team gemeinsam für die Sicherheit in Tuttlingen und den dazugehörenden Gemeinden zu sorgen. Als Revierleiter möchte ich eine offene Kommunikation fördern und stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Bevölkerung haben", betonte Stitzenberger bei seinem Amtsantritt.

