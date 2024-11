Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Schussverletzung in Mölln gesucht

Ratzeburg (ots)

18. November 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.10.2024 - Mölln

Bereits am 19.Oktober 2024, gegen 23.30 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann in Mölln, im Waldweg, hinter dem Tennisplatz Wolliner Weg, durch ein Geschoss an der Hand verletzt.

Der Mann ging in auf dem Waldweg mit einem Hund spazieren, als er plötzlich einen Schmerz an der linken Hand verspürte und eine stark blutende Wunde feststellte. Er vernahm zu diesem Zeitpunkt keinerlei Schussgeräusche.

Der aus dem Ratzeburger Umland Stammende begab sich in die Uniklinik Lübeck, wo seine Wunde ärztlich versorgt und ein Diabolo aus seiner Hand operativ entfernt werden musste.

Die ermittelnden Beamten der Polizeistation Mölln suchen jetzt nach Zeugen. Wer hat am 19. Oktober 2024 einen Schuss im Bereich der Wolliner Weg wahrgenommen oder hat verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge gesehen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04542/8099-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell