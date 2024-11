Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Täter bei Einbruchstat beobachtet und gestört

Ratzeburg (ots)

19. November 2024 | Kreis Stormarn - 15.11.2024 - Oststeinbek

Am vergangenen Freitagabend (18.11. 2024) ist es gegen 18.45 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Birkenhain" in Oststeinbek gekommen.

Ein unbekannter Täter drang über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus ein. Dies blieb allerdings nicht unbemerkt von einem aufmerksamen Nachbar, der verdächtige Geräusche wahrnahm und diesen nachging. Dabei konnte er dann den unbekannten Täter verschrecken, der unverrichteter Dinge sofort die Flucht ergriff. Eine detaillierte Beschreibung war jedoch nicht möglich.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 bei den Beamten.

