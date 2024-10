POL-RBK: Wermelskirchen - Täter brechen über Balkontür in Hochparterre-Wohnung ein

Overath (ots) - Am Donnerstag (10.10.) erstattete ein Geschädigter Anzeige bei der Polizei, nachdem er am Morgen feststellen musste, dass sein Motorrad offenbar gestohlen wurde. Das Kraftrad der Marke Kawasaki hatte er am Vorabend (09.10.) gegen 22:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Olper Straße in Steinenbrück abgestellt, gesichert und zusätzlich mit einer Plane ...

