Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Kawasaki von Parkplatz in Steinenbrück gestohlen

Overath (ots)

Am Donnerstag (10.10.) erstattete ein Geschädigter Anzeige bei der Polizei, nachdem er am Morgen feststellen musste, dass sein Motorrad offenbar gestohlen wurde.

Das Kraftrad der Marke Kawasaki hatte er am Vorabend (09.10.) gegen 22:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Olper Straße in Steinenbrück abgestellt, gesichert und zusätzlich mit einer Plane abgedeckt. Am darauffolgenden Donnerstagmorgen bemerkte er gegen 07:00 Uhr, dass sein Kraftrad nicht mehr dort stand.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und schrieb das gestohlene Motorrad zur Fahndung aus.

Die Kawasaki vom Modelltyp Ninja 650 mit einer Erstzulassung aus dem Jahr 2023 hat das amtliche Kennzeichen GL-KX 65. Der Wert wird aktuell auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 3 in Overath sucht nun nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Kawasaki geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell