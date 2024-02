Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

Weimar (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Zwischen Sonntag, dem 11. Februar 00:40 Uhr und ca. 03:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter widerrechtlich auf ein Firmengelände eines Motorradhändlers in der Straße Lützendorf in Weimar und fortfolgend in das Verkaufsobjekt. Im Anschluss entwendeten die Täter, vermutlich vier Personen, 14 Crossmotorräder im Gesamtwert in sechsstelliger Höhe und entfernten sich unerkannt. Hierzu erfolgte bereits ein Zeugenaufruf. Nunmehr gibt es die Freigabe der Täterlichtbilder. Zeugen, welche Hinweise zu den abgebildeten Personen geben können werden gebeten, sich telefonisch unter 03643 882 0 oder per E-Mail an kps.weimar@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 37962/2024, zu melden.

