POL-RBK: Kürten - Pkw-Fahrerin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug und verletzt sich schwer

Kürten (ots) - Am Mittwoch (09.10.) brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von circa 17:00 Uhr bis circa 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Sülze ein. Die Unbekannten verschafften sich während der Abwesenheit der Bewohner über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Gebäude an der Straße Zu den Birken. Im Inneren durchsuchten sie die ...

mehr