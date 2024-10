Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Einbrecher über Terrassentür in Einfamilienhaus eingestiegen

Kürten (ots)

Am Mittwoch (09.10.) brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von circa 17:00 Uhr bis circa 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Sülze ein.

Die Unbekannten verschafften sich während der Abwesenheit der Bewohner über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Gebäude an der Straße Zu den Birken. Im Inneren durchsuchten sie die Schränke und Schubladen in mehreren Räumen nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zu möglichen gestohlenen Gegenständen gemacht werden.

Der Erkennungsdienst der Polizei führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell