POL-RBK: Rösrath - Einbrecher in Hoffnungsthal unterwegs - Täter bei einer Tat gesichtet

Leichlingen (ots) - Am Mittwochmorgen (09.10.2024) wurde die Polizei zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Kirchstraße gerufen. Unbekannte Täter kletterten zwischen Dienstag (08.10.), 16:30 Uhr, und Mittwoch (09.10.), 7:30 Uhr, über ein Gartentor und gelangten anschließend über eine Wendeltreppe an ein Fenster im Obergeschoss, das sie gewaltsam öffneten. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten nach ...

mehr