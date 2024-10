Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Audi-Fahrer flüchtet vor Polizei und verursacht Unfälle

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (09.10.) gegen 12:45 Uhr hielten Beamte des Verkehrsdienstes auf dem Refrather Weg einen Pkw an. Nachdem der Audi zunächst gestoppt hatte und die Polizisten sich zu dem angehaltenen Fahrzeug begaben, beschleunigte der Fahrer jedoch und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Die Beamten besetzten ihr Fahrzeug wieder und folgten dem Audi.

Weitere Unterstützungskräfte wurden hinzugezogen. Etwa in Höhe des Finanzamtes kam dem Audi schließlich ein weiteres Streifenteam entgegen. Um auch vor diesem zu fliehen, fuhr der Audi über einen Gehweg, wo er mit einem Ampelmast kollidierte und bei einer abermaligen Fortsetzung seiner Flucht einen Streifenwagen streifte. In einer scharfen Linkskurve im Einmündungsbereich Cederstraße / Cederwaldstraße kam der Pkw schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Zaun. Daraufhin flüchteten der männliche Fahrzeugführer und seine weibliche Beifahrerin fußläufig in unbekannte Richtung.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Fahrzeuginsassen bislang nicht angetroffen werden. Der Audi wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden im insgesamt unteren fünfstelligen Bereich. Ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und verbotenen Kfz-Rennens wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

