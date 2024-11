Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Dienstag, den 19.11.2024, gegen 16:39 Uhr, kam es im Bereich der Zufahrt zu dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei stieß ein 42-jähriger (mit ausländischem Wohnsitz) beim Rückwärtsfahren gegen einen hinter ihm befindlichen PKW einer 51-jährigen Vechtaerin. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten beim Unfallverursacher eine Alkoholbeeinflussung fest (0,55 Promille). Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 19.11.2024, zwischen 07:50 Uhr und 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß am Straßenrand der Klapphakenstraße geparkten PKW. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Dinklage - Versuchter Einbruch in Möbelgeschäft

Am Mittwoch, den 20.11.2024, in der Zeit zwischen 02:15 Uhr bis 03:08 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür eines Möbelgeschäfts in der Webergasse in Dinklage. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie aber nicht weiter in den Verkaufsraum. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Dinklage - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol

Am Dienstag, den 19.11.2024, gegen 23:20 Uhr, kontrollierte die Besatzung eines Streifenwagens einen 20-jährigen Fahrzeugführer aus Garrel in der Maximilianstraße. Hierbei stellte sich heraus, dass der Garreler unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv (Kokain). Zudem wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt (0,53 Promille). Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem LKW / Vollsperrung

Am Dienstag, den 19.11.2024, gegen 11:25 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Barnstorfer mit seiner Sattelzugmaschine, beladen mit einer Straßenfräse, die Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Goldenstedt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch, das Gespann wieder auf die Straße zu lenken, geriet er ins Schleudern, auf die Gegenfahrbahn und stieß abschließend mit einem Baum am Rand der Fahrbahn zusammen. Die Sattelzugmaschine kippte hierbei auf die Seite. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Vechtaer Straße musste aufgrund des Einsatzes voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Goldenstedt war ebenfalls vor Ort. Die Sperrung dauert aufgrund der aufwändigen Bergungsarbeiten noch bis weit in den Nachmittag des 20.11.2024 an.

Neuenkirchen - Vörden - Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Dienstag, den 19.11.2024, gegen 07:40 Uhr, kam es auf der Straße Narberhausen, zwischen Neuenkirchen-Vörden und Damme (Höhe A 1) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 76-jähriger Dammer mit seinem PKW die Straße in Fahrtrichtung Neuenkirchen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem PKW über die Mittellinie und touchierte den Außenspiegel eines entgegenkommenden PKWs, der von einem 33-jährigen Neuenkirchen-Vörderner gelenkt wurde. Im weiteren Verlauf stieß der Dammer frontal und ungebremst mit einem weiteren PKW eines 54-jährigen aus Bramsche zusammen. Der Unfallverursacher wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren aus Neuenkirchen und Vörden befreit werden. Dessen Beifahrerin (38 J. / Damme) und der Bramscher wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Vor Ort waren ebenfalls drei Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Die Strecke musste zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell