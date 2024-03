Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kradfahrer nach Unfall auf dem Weinberg verletzt

Hildesheim (ots)

Nette (web) - Am gestrigen Mittwoch, gegen 13:50 Uhr, kam es auf dem Netter Weinberg zu einem Kradunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 26jähriger aus dem Stadtgebiet Bockenem mit seinem Krad den Weinberg aus Rtg. Nette kommend in Rtg. Söder. Direkt nach dem Parkplatz des Restaurants kam der Kradfahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Außenschutzplanke. Das Krad wurde dabei beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Kradfahrer wurde verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es in Folge des Unfalls nicht.

