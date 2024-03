POL-HI: Brand eines Einfamilienhauses in Hönnersum - Ursache bisher ungeklärt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Eine 81-jährige Hildesheimerin wurde am Dienstagvormittag, 26.03.2024, in einem Supermarkt Opfer von Trickdieben, die der Seniorin die Geldbörse entwendeten. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 10:30 Uhr in einem Geschäft in der Wallstraße, wo die Geschädigte von einer weiblichen Person in ein Gespräch verwickelt wurde. Kurz danach bemerkte die ...

mehr