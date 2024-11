POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Montag, den 18.11.2024, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter - mutmaßlich mit einem Stein - die Verglasung eines in der Beethovenstraße abgestellten PKWs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek / Höltinghausen - Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag, den 19.11.2024, in der Zeit zwischen 17:05 Uhr bis 17:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Buchenlandstraße in Höltinghausen ein. Zunächst wurde eine Scheibe eingeschlagen und im Anschluss das Wohnhaus betreten. Sämtliche Räume wurden nach Diebesgut abgesucht. Nach ersten Erkenntnissen ist Schmuck abhandengekommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Garrel - Versuchter Einbruch in Schule

Bereits am Freitag, den 15.11.2024, wurden Schäden an einem Fenster einer Schule in der St.-Johannes-Straße in Garrel festgestellt. Das Erscheinungsbild der Schäden deutete auf einen Einbruchversuch hin. Der Tatzeitraum konnte nicht genau eingegrenzt werden. Daher werden Zeugen, die bereits vor dem 15.11.2024 verdächtige Umstände in diesem Bereich festgestellt haben, gebeten, sich mit der Polizei in Garrel unter 04474/939420 in Verbindung zu setzen.

