Polizei Köln

POL-K: 241118-5-K Renault schleudert frontal in entgegenkommenden Audi - Frau erliegt ihren schweren Verletzungen am Unfallort - Korrektur!

Köln

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 4 von Heute

Entgegen der Darstellung in der vorherigen Pressemeldung hat sich herausgestellt, dass die verunfallte Renault-Fahrerin (36), in deren Kleinwagen die mitfahrende 70-Jährige infolge des Zusammenpralls mit dem Audi tödlich verletzt wurde, zum Unfallzeitpunkt nicht stadtaus-, sondern stadteinwärts unterwegs war. Die Sperrungen dauern aufgrund der noch laufenden Unfallaufnahmearbeiten an. (cg/de)

