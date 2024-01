POL-PDTR: Unfallflucht auf dem LIDL Parkplatz

Schweich (ots) - Am Freitag, 19.01.2024, ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der B53, Einmündung Ermesgraben/Schweich ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein Fahrzeug, in Richtung Schweich fahrend, beabsichtigte von der B53 nach links in Richtung des Ermesgraben abzubiegen. Ein entgegenkommender PKW befuhr die B53 in Richtung Trier. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, infolge dessen vier ...

