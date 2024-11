Polizei Köln

POL-K: 241118-4-K Renault schleudert frontal in entgegenkommenden Audi - Frau erliegt ihren schweren Verletzungen am Unfallort

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montagnachmittag (18. November) auf der Brühler Landstraße in Köln-Raderthal eine 36 Jahre alte Renault-Fahrerin schwer und ihre 70 Jahre alte Beifahrerin tödlich verletzt worden. Ein beteiligter Audi-Fahrer (21) erlitt leichte Verletzungen. Derzeit ist der Bereich rund um die Brühler Landstraße für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen weiträumig gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ist im Einsatz. Auch der Busverkehr der Linie 131 ist von den Sperrmaßnahmen betroffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Renault der beiden Frauen gegen 14.25 Uhr stadteinwärts gefahren, aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und in den Gegenverkehr geraten. Dort war der Kleinwagen frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammengeprallt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell