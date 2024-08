BPOLI-OG: Fotos entpuppen sich als Fälschungen

Offenburg (ots) - Am 16. August kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 26-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen, in dessen Begleitung sich zwei weitere marokkanische Staatsangehörige befanden. Beide konnten keinerlei Ausweispapiere vorzeigen. Nach ersten Ermittlungen durch die zuständige Bundespolizeiinspektion Offenburg kam der ...

mehr