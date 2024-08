Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefälschten Führerschein sichergestellt

Achern (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in der vergangenen Nacht im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen einen falschen albanischen Führerschein sichergestellt. Diesen hatte ein albanischer Staatsangehöriger bei sich, der als Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich an einem Autobahnparkplatz an der BAB 5 kontrolliert wurde. Der 19-Jährige konnte sich lediglich mit seinem albanischen Reisepass ausweisen, in diesem befanden sich jedoch keinerlei Einreisestempel weitere für die Einreise nach Deutschland erforderliche Dokumente konnte er nicht vorweisen. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gepäckstücke wurde ein totalgefälschter albanischer Führerschein aufgefunden, dieser wurde sichergestellt. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell