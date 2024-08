Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unter Schleusungsverdacht/Bundespolizei ermittelt

Offenburg (ots)

Am 16. August kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 26-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen, in dessen Begleitung sich zwei weitere marokkanische Staatsangehörige befanden. Beide konnten keinerlei Ausweispapiere vorzeigen.

Nach ersten Ermittlungen durch die zuständige Bundespolizeiinspektion Offenburg kam der Kontakt zwischen dem 26-Jährigen und den zwei weiteren marokkanischen Staatsangehörigen in Slowenien zustand. Der mutmaßliche Schleuser soll die beiden Personen dann über Italien nach Deutschland gebracht haben.

Gegen den 26-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schleusung eingeleitet. Da gegen ihn nach einer erfolgten Abschiebung nach Kroatien im letzten Monat ein Einreiseverbot bestand, wurde er auf richterlichen Beschluss in Abschiebehaft genommen.

Die beiden mutmaßlichen Geschleusten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an das zuständige Ausländeramt weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell