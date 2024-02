Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnungseinbruch (14.02.2024)

Bräunlingen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Wohnhaus in der Kreisstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Hausinnere. Dort durchwühlten sie mehrere Zimmer im Erdgeschoß, wobei ihnen ein dreistelliger Geldbetrag in die Hände fiel. Die Polizei sucht nun Personen, die Hinweise auf die unbekannten Einbrecher geben können oder denen in der Nacht Verdächtiges in der Kreisstraße aufgefallen ist. Hinweise erbittet sie an die Telefonnummer 0771 83783-0.

Um sich vor solchen Einbrüchen besser zu schützen, informieren die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen mit kompetenter, kostenloser und neutrale Vor-Ort-Beratung. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater unter der Telefonnummer 07721 / 601-0 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell