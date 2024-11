POL-K: 241118-2-K Diensthund "entdeckt" ehemalige Cannabisplantage - Amphetamin, Cannabis und Bargeld sichergestellt

Köln (ots) - Zivilfahnder haben am Freitagabend (15. November) auf der Gürzenichstraße in der Innenstadt einen mutmaßlichen Taschendieb (47) auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen. Die Beamten waren gegen 19 Uhr in einer Straßenbahn auf den verdächtigen Mann aufmerksam geworden, nachdem dieser ...

