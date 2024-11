Polizei Köln

POL-K: 241115-10-BAB/GM Glimpflicher Ausgang einer Falschfahrt auf der L305 bei Bielstein - mehrere Leichtverletzte

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall nach einer Falschfahrt auf der Landesstraße 305 bei Bielstein-Wiehl sind drei Kinder und eine 20 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Laut Zeugenaussagen soll eine 51-Jährige gegen 17.30 Uhr mit einem VW Tiguan in der Anschlussstelle Gummersbach von der Autobahn 4 falsch auf die in diesem Streckenabschnitt baulich getrennte Straße abgebogen sein. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden VW Jetta (Fahrerin 20) frontal zusammen. Die Kinder, die mit im Tiguan saßen, sowie die 20-jährige Unfallbeteiligte kamen leicht verletzt in Krankenhäuser. (ph/de)

