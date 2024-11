Polizei Köln

POL-K: 241115-8-K 39-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fiat Punto (Fahrer: 33) und einem Toyota Corolla (Fahrer: 39) in Köln-Bayenthal ist am Mittwochmorgen (13. November) der Fahrer des Toyota schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 39-Jährige gegen 5.45 Uhr vermutlich von der Marktstraße kommend in den Kreuzungsbereich Bonner Straße / Schönhauser Straße ein und stieß mit dem von rechts kommenden Fiat Punto zusammen. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ja/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell