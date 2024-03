Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - 66-Jähriger zwingt Zug zur Schnellbremsung

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag kam es im Gleisbereich des Hauptbahnhofs in Osnabrück zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Ein 66-Jähriger überquerte die Gleise, ein Triebfahrzeugführer musste eine Schnellbremsung einleiten.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr im Bereich des Hauptbahnhof Osnabrück.

Nachdem der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpresses den Mann im Gleisbereich gesichtet hatte, gab er einen Achtungspfiff ab und brachte sein Schienenfahrzeug durch eine Schnellbremsung zum Stehen. Reisende in dem Zug wurden dabei offenbar nicht verletzt.

Die sofort hinzugeeilte Bundespolizei konnten den Mann nach einem kurzen Fluchtversuch stellen.

Die Bundespolizei hat gegen den 66-Jährigen bulgarischen Staatsangehörigen strafrechtliche Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell