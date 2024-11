Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum/Steinfeld/Holdorf - Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

Am Dienstag, den 26. November 2024, zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr, führten Polizeibeamte der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta eine sogenannte Schwerpunktkontrolle durch. Dabei konnten zahlreiche Verstöße gegen Transportvorschriften festgestellt und geahndet werden:

Gegen 11:40 Uhr wurde auf der B214 (Diepholzer Straße) in Steinfeld ein Lkw gestoppt, der von einem 47-Jährigen Mann aus dem Landkreis Coesfeld geführt wurde. Auf der Ladefläche befanden sich 26 Kühe, bzw. Bullen, die zu einem Schlachthof nach Steinfeld transportiert werden sollten. Die Tiere wurden in einem Doppelstockanhänger transportiert. Im Rahmen der Kontrolle entstand der Eindruck, dass auf der Ladefläche zu viele Tiere geladen waren. Daher wurde das zuständige Veterinäramt des Landkreises informiert, welches die Tiere und Ladungssituation begutachtete. Das Ergebnis hierzu steht noch aus, es besteht jedoch der Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Beim Auslesen des digitalen Tachos am Lkw wurde zudem feststellt, dass der 47-Jährige zahlreiche Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeitvorschriften hatte, das veranschlagte Bußgeld dürfte hier im niedrigen 4-stelligen Bereich liegen. Zudem wird nun geprüft, ob hier neben der Geldbuße noch eine sogenannte "Vermögensabschöpfung'" bei dem durchführenden Viehbetrieb durchgeführt wird, da mehr Tier geladen waren, als erlaubt.

Gegen 09.50 Uhr stoppten die Beamten ein Schweinetransportfahrzeug einer Viehhandlung aus dem Nordkreis Vechta in der Boschstraße in Bakum. Auch hier waren zu viele Tiere geladen, so dass das Fahrzeuggewicht stark überschritten wurde. Auch hier leiteten die Beamten ein entsprechendes Bußgeldverfahren ein. Da der Transport bereits kurz vor dem Zielort war, wurde die Weiterfahrt zwar gestattet, aber auch hier wird eine "Vermögensabschöpfung" angeregt.

Ebenfalls in Bakum konnten die Beamten gegen 10:24 Uhr und 10:57 Uhr zwei überladene Kartoffeltransporter feststellen. Der 41-jährige Fahrer aus dem Landkreis Oldenburg, bzw. der 28-jährige Fahrer aus dem Landkreis Diepholz hatten jeweils vor Antritt der Fahrt zu viele Kartoffeln geladen und wurden von den Beamten zur Wägung gebeten. Auch gegen die zwei Fahrer wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Da bei fast allen kontrollierten Fahrzeugen Verstöße festgestellt wurden, werden die Beamten auch in naher Zukunft weitere Kontrollen dieser Art durchführen.

