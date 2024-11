Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Pkw kollidieren seitlich bei Anfahrt zur Kreuzung

Gotha (ots)

Am Freitag, den 22.11.2024, befahren in Gotha, gegen 15:00 Uhr, ein Pkw Cupra und ein PKW Opel die Ohrdrufer Straße Richtung Europakreuzung. Der Fahrer des Cupra befährt den linken Fahrstreifen und will nach rechts wechseln. Hierbei übersieht er den auf gleicher Höhe fahrenden Pkw Opel und kollidiert seitlich mit diesem. Der Opel-Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfährt den rechten Bordstein und kommt schlussendlich in Hanglage an einem Baum zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entsteht unfallbedingter Sachschaden, beide Fahrer bleiben unverletzt. (pp)

