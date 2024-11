Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ei auf Auto geworfen + Schmierereien + Einbrecher verteidigt Diebesgut + Versuchte Vergewaltigung - Zeugensuche

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Cappel: Ei auf Auto geworfen

In der Beltershäuser Straße warf eine unbekannte Person von einer Fußgängerbrücke ein Ei herunter, als dort gerade ein schwarzer Mazda in Richtung Südspange entlangfuhr. Durch den Aufprall entstand am Freitag, 1. November, gegen 20.25 Uhr ein etwa 300 Euro hoher Schaden am PKW. Die unbekannte Person flüchtete und kann nicht beschrieben werden. Hinweise hierzu nimmt die Marburger Polizei entgegen (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf- Wallau: Schmierereien

Politische Schmierereien hinterließen Unbekannte auf der Fahrbahn, an mehreren Garagen und an einem Stromkasten in der Fritz-Henkel-Straße. Der entstandene Schaden liegt bei geschätzt 2.000 Euro und entstand in der Nacht auf Samstag, 2. November, zwischen 23.30 Uhr und 8.45 Uhr. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg- Wehrda: Einbrecher verteidigt Diebesgut

Ein 62-jähriger Marburger bemerkte am Samstag, 2. November, zufällig einen Mann, der durch ein Fenster aus der Schule im Lärchenweg heraus kletterte. Der Zeuge sprach den Dieb gegen 9.15 Uhr an, woraufhin dieser mit einem Hammer in der Hand drohend auf ihn zukam und ihn mehrfach schlug. Zudem schmiss er ein Sparschwein auf den Boden. Bei seiner Flucht ließ er eine Tasche mit Computerzubehör aus der Schule im Wert von mehreren hundert Euro stehen, hatte aber entwendetes Bargeld im vermutlich vierstelligen Bereich bei sich. Der Unbekannte hat eine normale bis kräftige Statur, ist hellhäutig und trug einen Bart und eine dunkle Mütze. Er hatte eine blaue Jacke und eine blaue Jeans an und einen dunklen Rucksack mit weißem Emblem bei sich. In der Schule stellten Polizeibeamte mehrere gewaltsam geöffnete Türen und durchsuchte Räume fest. Den entstandenen Schaden schätzten sie auf etwa 5.000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei in Marburg entgegen (06421/4060).

Marburg: Versuchte Vergewaltigung - Zeugensuche

Die Marburger Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter Vergewaltigung, nachdem ein unbekannter Mann am Sonntag, 3. November, eine Frau in der Oberstadt angegriffen hatte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stieß er die 23-jährige Marburgerin gegen 4.30 Uhr in der Straße Am Schloßsteig in den Treppenaufgang und machte sich an ihrer Bekleidung zu schaffen. Die Frau wehrte sich und schaffte es, den Mann von sich zu stoßen und zu flüchten.

Sie beschreibt ihn als etwa 26 -33 Jahre alt und 170 cm groß mit schmaler Statur und heller Haut. Er hat dunkle, kurze, dünne schwarze Haare, trug einen dünnen Oberlippenbart, eine Brille mit Metallrahmen und viereckige Gläsern sowie eine beige Jacke und blaue Jeans. Möglicherweise liegt bei dem Mann eine körperliche und kognitive Einschränkung vor. Im Anschluss an den Vo rfall bat die 23-Jährige drei Personen um Hilfe. Die Frau und die zwei Männer brachten sie daraufhin zu Fuß nach Hause.

Die Polizei sucht dringend diese drei Zeugen. Sie sollen etwa 25 Jahre alt gewesen sein und die beiden Männer fielen durch ihre Halloween-Verkleidung auf. Diese Zeugen sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unbekannten geben können, wenden sich bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

