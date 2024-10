Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fichten gefällt und Gebilde gebaut + Garagen besprüht + Lampe und Schrank entwendet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lahntal-Caldern: Fichten gefällt und Gebilde gebaut

Bisher rätseln die Ermittler noch, was das Gebilde werden sollte, das Unbekannte mit gefällten Fichten mitten im Wald zwischen Caldern und Dilschhausen aufstellten. Fakt ist aber, dass die sechs Fichten unrechtmäßig am vergangenen Wochenende gefällt wurden, ein Schaden von geschätzt 480 Euro entstand und die Polizei wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise: Wer hat die Fällarbeiten zwischen Freitag und Sonntag (25. - 27. Oktober) bemerkt? Wer hat Personen dabei gesehen, wie sie das auf dem Foto sichtbare Gebilde bauten? Wer kann dort gesehene Personen beschreiben? Wer hat im genannten Zeitraum Fahrzeuge im Wald gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Garagen besprüht

In der Straße Am Ortenbergsteg besprühten Unbekannte zwischen Montag, 28. Oktober, 18 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, mehrere Garagen großflächig und verursachten damit einen geschätzt 1.000 Euro hohen Schaden. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal- Buchenau: Lampe und Schrank entwendet

Zwei unbekannte Personen fuhren am Dienstag, 29. Oktober, gegen 9.30 Uhr mit einem weißen Kastenwagen in die Straße Uhlenhorst und entwendeten eine Deckenlampe und einen Stahlschrank die beide auf einem Grundstück standen. Anschließend flüchteten sie. Weitere Hinweise sind bislang nicht bekannt. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 500 Euro. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

