POL-MR: Radfahrer stürzt und verstirbt+Golf touchiert+Unfallflucht in Marburg+Unbekannter fährt Straßenlaterne an

Stadtallendorf: Radfahrer stürzt und stirbt

Am Montag (28. Oktober) kam es gegen 12.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 89-jähriger Mann aus Stadtallendorf war mit seinem Fahrrad den parallel zur Marburger Straße (Bundesstraße 454) verlaufenden Radweg von Stadtallendorf in Richtung Kirchhain unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 89-Jährige in einer Kurve nach links vom Radweg ab und kollidierte gegen eine Leitplanke. Er stürzte zu Boden und blieb verletzt liegen. Ein Verkehrsteilnehmer informierte die Polizei. Hinzugezogene Rettungskräfte kümmerten sich um die medizinische Versorgung und brachten den Verletzten in eine Klinik. Dort verstarb er am frühen Nachmittag. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0.

Marburg: Golf touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Ziegelstraße einen geparkten VW. Der dunkelblaue Golf stand dort zwischen 12.00 Uhr am Donnerstag (24. Oktober) und 13.00 Uhr am Freitag (25. Oktober). Der Schaden entlang der Fahrerseite werden auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nachdem es am Freitagmittag (25. Oktober)auf der Landstraße 3092 zu einer Verkehrsunfallflucht kam, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 13.10 Uhr ein 56-Jähriger aus Stadtallendorf auf dem rechten Fahrstreifen von den Lahnbergen in Richtung Marburg unterwegs. Als von der Bushaltestelle "Botanischer Garten" ein Bus losfuhr, verringerte der Polo-Fahrer seine Geschwindigkeit. Ein unbekannter Autofahrer versuchte im Bereich einer Fahrbahnverengung noch an dem Polo vorbeizufahren. Dabei kam es zum seitlichem Zusammenstoß. Der Unbekannte fuhr weiter und bog nach wenigen Hundert Metern in einen Feldweg ab. Der seitliche Frontschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Fahrzeug des Unbekannten ist vermutlich hinten rechts beschädigt. Es soll sich bei dem Fahrzeug um ein großes schwarzes Auto handeln (ähnlich einem VW Tiguan). Der Fahrer trug einen Bart.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Marburger Polizei unter 06421/406-0 entgegen.

Gladenbach: Straßenlaterne beschädigt

Auf dem Südring beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Straßenlaterne. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Ein Passant informierte die Polizei am Samstagmittag. Der Unfall dürfte sich zwischen 07.00 Uhr am Freitag (25. Oktober) und 06.15 Uhr am Samstag (26. Oktober) ereignet haben. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 entgegen.

