Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Polizei nimmt Einbrecher fest + Keine Beute in Garage +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Polizei nimmt Einbrecher fest

Gegen 22:45 Uhr erhielt die Polizeistation Marburg am Donnerstagabend (24.10.2024) Mitteilung, dass sich eine Person unbefugt in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße in Marburg aufhalte. Eine Streife der Marburger Polizei vernahm beim Eintreffen Geräusche aus dem Keller und traf bei einer Absuche des Kellers einen 35-jährigen Mann an. Der Marburger führte unter anderem Aufbruchswerkzeug und eine Vielzahl an 1-Euro-Münzen mit sich. Kurz darauf stellten die Beamten im Keller drei aufgebrochene Waschautomaten fest, aus denen Münzgeldfächer fehlten. Diese befanden sich ebenfalls in der Tasche des Mannes. Die Polizisten nahmen den 35-jährigen Marburger vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde er wegen fehlender Haftgründe noch in der Nacht entlassen. Gegen ihn wird nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Marburg: Keine Beute in Garage

Im Zeitraum zwischen Dienstag (22.10.2024), 18:00 Uhr und Donnerstag (24.10.2024), 13:00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer unverschlossenen Garage in der Straße "Roter Graben" in Marburg. In der Garage öffnete der Unbekannte einen unverschlossenen Pkw und durchsuchte dessen Innenraum. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb er jedoch ohne Beute. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizeistation Marburg unter Tel.: 06421 4060 in Verbindung zu setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell