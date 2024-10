Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugenaufruf nach Einbruch in Marburger Kiosk+Übergriff auf 40-Jährigen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Einbruch in Kiosk

Nachdem ein 13-jähriger Junge in der Straße "Zwischenhausen" eine verdächtige Person und Gegenstände der Polizei meldete, konnten die Beamten später einen Kioskeinbruch feststellen. Der Junge informierte gegen 20.45 Uhr die Polizei. Die Beamten stellten in dem Haus des Jungen auf einer Treppe zum Keller eine Tüte mit Tabakwaren, Getränke, Süßigkeiten, Bekleidung und Hygieneartikel fest. Der Verdacht der Beamten, dass der Unbekannte in einen Kiosk eingebrochen war, bestätigte sich etwa drei Stunden später. Die Ordnungshüter hatten in der Zwischenzeit mehrere Kioske im Marburger Stadtgebiet überprüft und entdeckten eine aufgebrochene Kiosktür in der Straße "Ketzerbach". Die Gegenstände aus der sichergestellten Tüte passten zu den Waren in dem Lagerraum des Kioskes. Aufgrund weiterer Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass sich der Einbruch am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr ereignete.

Wer hat am Dienstag (22. Oktober) gegen 19.50 Uhr beim Kiosk in der Ketzerbach etwas Verdächtiges beobachtet? Wem ist ein Mann in den Straßen "Ketzerbach" und "Zwischenhausen" mit einer Rewe-Tüte aufgefallen?

Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Rauschenberg: Übergriff auf 40-Jährigen

Auf dem Gehweg in der Bahnhofsstraße kam es am Dienstagnachmittag (22. Oktober) zu einem Übergriff. Gegen 15:45 Uhr war ein 40-jähriger Mann mit seiner Frau und seinem Kind in der Bahnhofsstraße spazieren. In Höhe eines Autohauses fuhr ein 41-jähriger Radfahrer auf sie zu und stieg ab. Plötzlich soll er ein spitzen Gegenstand, vermutlich ein Messer, gezogen haben und stach damit in Richtung des Ehemanns. Dieser konnte dem Angriff letztendlich ausweichen. Zudem bedrohte der 41-Jährige die ganze Familie mit Worten. Nach ersten Erkenntnissen gab es in der Vergangenheit Streitigkeiten zwischen den Familien. Die Ermittlungen dauern hierzu noch an. Wer hat den Übergriff am Dienstag (22. Oktober) gegen 15.45 Uhr in der Bahnhofstraße beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0 entgegen.

Marburg: Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz vor dem Tennisverein in der Willy-Mock-Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Nissan. Der schwarze Qashqai stand dort zwischen 20.00 Uhr am Freitag (18. Oktober) und 18.00 Uhr am Samstag (19. Oktober). Die Polizei schätzt den Schaden an der Beifahrertür auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die einen Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

