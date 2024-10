Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Spielautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg:

Auf Bargeld eines Spielautomaten hatten es Unbekannte in einer Gaststätte im Wehrdaer Weg abgesehen. Die Diebe brachen am Montag (21. Oktober) zwischen 02.00 und 05.50 Uhr die Tür der Gaststätte auf und machten sich an zwei Spielautomaten zu schaffen. Mit einer derzeit unbekannten Anzahl an Geldkassetten machten sich die Einbrecher anschließend aus dem Staub. Die Sachschäden an den beiden Spielautomaten und der Tür werden derzeit auf etwa 38.500 Euro geschätzt.

Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann Hinweise auf den Verbleib der orangefarben Plastikkassetten sowie schwarzen Metallkassetten geben?

Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell