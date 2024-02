Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Einbrüchen gesucht

Wittingen (ots)

Die Polizei Wittingen sucht zu zwei Einbrüchen Zeugen, beide Taten ereigneten sich am 08.02.2024. Im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr gelangten Unbekannte durch eine Zugangstür in ein Nebengebäude auf einem Grundstück am Salzwedeler Weg in Wittingen, Ortsteil Vorhop. In diesem brachen sie eine Zimmertür auf und gelangten so in den Wohnbereich. Den bisherigen Erkenntnissen nach bemerkten die Täter, dass sich dort ein Bewohner aufhielt und verließen das Gebäude daraufhin wieder. Der zweite Tatort lag an der Straße Am Käseberg in Knesebeck. Hier gelangten die Täter durch bislang unbekannte Weise in ein Wohnhaus und entwendeten aus diesem Schmuck. Zu dieser Tat kam es zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr.

Die Polizei Wittingen hat die Ermittlungen zu beiden Taten aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 05831 2520-0 entgegengenommen.

