POL-MR: Unbekannte sprengen in Krichhain Zigarettenautomaten+Diesel auf Baustelle abgezapft+Discounter-Kasse aufgebrochen+Parkplatzrempler in Bürgeln+Hoher Sachschaden nach versuchtem Einbruch+Diebstähle

Kirchhain: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Am vergangenem Wochenende sprengten Unbekannte im Kirchhainer Stadtgebiet zwei Zigarettenautomaten. Am frühen Samstagmorgen (19. Oktober) hörten Anwohner gegen 04.24 Uhr der Borngasse einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster schauten, bemerkten sie eine Person und sprachen diese an. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in Richtung Festplatz davon. Der freistehende Automat wurde hierbei vollständig zerstört. Die Anzahl erbeuteter Zigarettenschachteln ist derzeit nicht bekannt.

In der Schulstraße wurden Anwohner einen Tag später (20. Oktober) gegen 03.33 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Unbekannten hatten einen an der Wand befestigten Zigarettenautomaten gesprengt. Durch die Wucht der Detonation wurde der Automat aus der Wandhalterung gerissen und vollständig zerstört. Die Täter, mindestens zwei, liefen anschließend in Richtung Anna-Park davon.

Die Schäden an den Automaten und an der Wand können noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem ist im Zusammenhang mit den Sprengungen in der Schulstraße oder Borngasse etwas Verdächtiges aufgefallen?

Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Steffenberg: Diesel auf Baustelle abgezapft

Ein ungebetener Gast suchte zwischen 15.00 Uhr am Freitag (18. Oktober) und 07.00 Uhr am Montag (21. Oktober) in der Brückenstraße in Quotshausen eine Baustelle auf. Anschließend zapfte er aus einem Bagger zwischen 60 bis 70 Litern Diesel ab. Dabei beschädigte er das Schloss des Tanks. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: IPad, Schmuck und Bargeld gestohlen

Auf Schmuck, Bargeld und ein Ipad sowie Zubehör hatte es ein Dieb in der Weintrautstraße abgesehen. Der Unbekannte hebelte am Freitag zwischen 19.20 und 22.30 Uhr die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf. Nach dem er die Wohnung durchsuchte, suchte er mit dem Diebesgut das Weite. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain: Discounter-Kasse aufgebrochen

Nachdem ein Unbekannter in einem Aldi-Markt eine Kasse aufbrach, sucht die Polizei nach Zeugen. Noch während der Öffnungszeiten betraten der oder die Unbekannten den Discounter. Anschließend machte sich der Täter oder die Täter an einer unbesetzten Kasse zu schaffen und brach die Kasse auf. Mit dem Bargeld machte er sich dann anschließend aus dem Staub. Wer war am Freitag (18. Oktober) zwischen 20.20 und 20.32 im Aldi-Markt einkaufen und hat in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Cölbe: Parkplatzrempler in Bürgeln

Auf dem Norma-Parkplatz in der Marburger Landstraße in Bürgeln streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich bei einem Park- oder Rangiermanöver einen grauen Ford Focus an der Frontschürze. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die am Samstag (19. Oktober) zwischen 09.05 und 09.17 Uhr den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Ebsdorfergrund: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch

Einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro hinterließ ein Unbekannter, nachdem er versuchte in den Rewe-Getränkemarkt in der Hachborner Straße in Hachborn einzubrechen. Der Unbekannte hebelte zwischen 18.30 Uhr am Freitag (18. Oktober) und 01.30 Uhr am Samstag (19. Oktober) die Tür des Getränkemarktes auf. Der anschließende Versuch, in den Verkaufsraum einzubrechen, scheiterte letztendlich. Hinweise zum Einbrecher nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Gladenbach: Diebstähle aus Fahrzeugen

Unbekannte machten sich in den vergangenen Tagen an mehreren Fahrzeugen zu schaffen. In der Schloßallee durchsuchte der Dieb zwischen 13.00 Uhr am Montag (14. Oktober) und 08.30 Uhr am Samstag (19. Oktober) das Handschuhfach eines grauen Subaru und stahl daraus ein Messer. In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete ein Unbekannter in der Königsberger Straße Bargeld aus einem Golf. In der Wilhem-Schwarz-Straße durchsuchte ein Unbekannter in der darauffolgenden Nacht (18./19. Oktober) lediglich einen Daimler. Die Polizei geht derzeit davon aus. dass die Fahrzeuge teilweise nicht verschlossen waren. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 entgegen.

